На время проведения Чемпионата мира по футболу на ряде столичных строек будут приостановлены работы, заявил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
"Безусловно, на период проведения Чемпионата мира мы вынуждены будем приостановить капитальные строительные работы на объектах, расположенных, например, в комплексе "Лужники". Это Центр художественной гимнастики, теннисный клуб, бассейн. При этом отделочные работы внутри помещений могут быть продолжены", — сказал М. Хуснуллин.
Он отметил, что также планируется приостановить работы на ряде дорожных объектов, расположенные неподалеку от стадионов и тренировочных полей, которые будут задействованы в Чемпионате мира.
Глава стройкомплекса подчеркнул, что временная приостановка работ на ряде объектов не скажется на сроках их сдачи в эксплуатацию. ЧМ по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 российских городах. Мероприятия Чемпионата мира по футболу пройдут в Москве с 14 июня.
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