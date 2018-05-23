Предложение на "вторичке" Москвы сократилось на четверть

За четыре года объем предложения на "вторичке" Москвы уменьшился на четверть, заметнее всего — в ценовой категории "от 10 до 15 млн рублей", максимальное сокращение внутри нее — в СЗАО, на 53,3%, сообщает компания "ИНКОМ-Недвижимость.

По данным ИНКОМа, в целом объем предложения на вторичном рынке жилья старой Москвы за последние четыре года в границах разных ценовых категорий (начиная от 5 млн рублей и с аналогичным шагом) уменьшился. Если в апреле 2014-го он составлял 41 267 лотов, то к нынешнему моменту сократился до 31 701 лота, т. е. на 23,2%.

Объем предложения в ценовой категории жилья "от 10 до 15 млн рублей" уменьшился значительнее, чем в остальных — на 3,1 п.п., с 22% до 18,9% от общей экспозиции. А доля самых дорогих объектов (стоимостью от 30 млн рублей и больше) за отчетный период показала наибольший рост — на 2,5 п.п., с 15% до 17,5% от общей экспозиции, отмечают эксперты.

По мнению аналитиков, причины ощутимых изменений именно в этих категориях — не только особенности экономической ситуации последних лет, но и типичные поведенческие характеристики владельцев жилья разных ценовых сегментов. Так, если часть собственников лотов ценой от 10 до 15 млн рублей все же готова была ради привлечения покупателей уменьшить продажную стоимость своей жилплощади и даже перейти в более низкую ценовую категорию, то состоятельные продавцы высокобюджетных объектов могут позволить себе и дальше ждать подходящего покупателя, не снимая лот с продажи (чтобы, например, сдавать квартиру в аренду) и не снижая цену предложения.

Кроме того, среди лотов стоимостью от 10 до 15 млн рублей наибольшую долю занимают 3-комнатные квартиры (49%), а в наиболее дорогом сегменте — 4- и более комнатные квартиры (60%), сообщает ИНКОМ.

В рамках категории "30+ млн рублей" за четыре года объем предложения в наибольшей степени увеличился в САО — в абсолютных цифрах на 17,6%, и в ЮАО — на 16,3%. В период кризисного застоя на рынке недвижимости объекты из самой дорогой ценовой категории являются не самым ходовым товаром. А люди, которые могут позволить себе жилье по такой стоимости, предпочитают приобретать его в престижных локациях вроде ЦАО (там объем предложения указанных лотов за четыре года сократился на 4%) или ЗАО (там он уменьшился на 14%).

По словам руководителя Аналитического центра ИНКОМ-Недвижимость Дмитрия Таганова, хотя в целом спрос на недвижимость в ЦАО за четыре кризисных года сократился на 25%, все равно есть определенная целевая аудитория потребителей, для которых принципиально важно приобрести жилье именно в центре: это покупатели-"локалы", представители творческой элиты, миллениалы — амбициозные люди молодого и среднего возраста.

Поэтому даже несмотря на существенно завышенную цену предложения объектов в ЦАО они продолжают раскупаться. А вот не такие престижные округа вроде САО и ЮАО пользуются у покупателей квартир стоимостью 30 и более млн рублей гораздо меньшим спросом, поэтому они и накапливаются здесь в объеме предложения, отметил Дмитрий Таганов.