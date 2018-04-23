BIM-технологии стали обязательными при строительстве жилья в Москве

Использование BIM-технологий стало обязательным условием участия в городских программах по возведению жилья в Москве. Программный комплекс ГВСУ "Центр" признан лучшей отечественной разработкой в сфере технологий информационного моделирования, сообщает пресс-служба компании.

Программный комплекс, используемый ГВСУ "Центр", признан лучшей отечественной программной разработкой в области BIM-технологий. Эта инновационная платформа специально адаптирована для ГВСУ "Центр" IT-компанией из Новосибирска. Данный проект стал победителем Второго всероссийского открытого конкурса с международным участием "BIM-технологии 2017" в номинации "Лучшая отечественная программная разработка в области BIM-технологий".

ГВСУ "Центр" с 2015 г. реализует проект по внедрению BIM-технологий в свой производственный процесс и является одним из первопроходцев в этой сфере в России. Уникальный программный комплекс включает полную линейку технологий информационного моделирования зданий: проектный и сметный модули, блок календарно-сетевого планирования, управленческий учет. Электронная библиотека строительных узлов и элементов включает более 10 тыс. наименований, говорится в сообщении.

"Технология информационного моделирования вывела направление проектирования в нашей компании на новый качественный уровень. Важно, что BIM удобен не только для проектировщиков и строителей, но и делает все этапы и процессы стройки абсолютно прозрачными для заказчика", — отметил руководитель проектного офиса ГВСУ "Центр" Павел Поляк.

Сегодня все новые объекты ГВСУ "Центр" проектируются и строятся на основе BIM-технологий. При этом, использование BIM-технологии — информационного моделирования здания — обязательное условие участия в городских программах по строительству жилья на всей территории столичного мегаполиса, отмечается в сообщении пресс-службы компании ГВСУ "Центр".