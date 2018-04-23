Восемь поликлиник построено в ТиНАО за пять лет

За пять лет с момента присоединения Новой Москвы в ТиНАО было построено восемь поликлиник. Как сообщает компания "Метриум", кабинет здорового ребенка поликлиники района Новые Ватутинки, вошел в число лучших в столице.

Департамент здравоохранения города Москвы совместно с Общероссийской общественной организацией "Лига здоровья нации" подвел итоги городского конкурса "Лучший кабинет здорового ребенка города Москвы". Поликлиника района Новые Ватутинки вошла в число победителей. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин лично высоко оценил результаты работы нового медицинского учреждения, отмечает "Метриум".

Сообщается, что медицинское учреждение на 550 посещений в смену открылось в 2016 году. Помимо взрослого отделения, в котором принимают терапевт, хирург, эндокринолог, гинеколог, уролог, квалифицированное лечение могут получить и дети. Для них предусмотрен приемно-смотровой бокс, кабинет здорового ребенка, педиатрическое отделение. Открыты кабинеты физиопроцедур, ЭКГ и ЭХО-КГ, рентгена, прививочной, а также молоко-раздаточный пункт.

По мнению аналитиков, спрос на жилье в Новой Москве во многом определяется не только доступностью школ или детских садов, но и поликлиник.

По словам генерального директора компании "Метриум" Натальи Кругловой, в массовом сегменте порядка половины покупателей — родители. Поэтому при поиске проекта они обращают внимание на наличие медицинских учреждений. Специалисты кабинета здорового ребенка как никто лучше дадут совет и помогут родителям вырастить здоровых детей, обучив основам воспитания и контроля развития ребенка. А благодаря профессиональной оценке Департамента здравоохранения выбор покупателей значительно упростился, подчеркнула Н. Круглова.

По данным компании "Метриум", в районе Новые Ватутинки ведется продажа квартир с готовым ремонтом "под ключ". Минимальный бюджет студии составляет 2,68 млн рублей за 27,9 кв.м, однокомнатной квартиры — 3,5 млн рублей за 38 кв.м, двухкомнатной — 4,9 млн рублей за 45,7 кв.м, трехкомнатной — 5,5 млн рублей за 65,6 кв.м, четырехкомнатной — 8,9 млн рублей за 106 кв.м. В реализации представлены как уже готовые, так и строящиеся корпуса.