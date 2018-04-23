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Каждая третья квартира на "вторичке" Москвы покупается по ипотеке

Экономика » Недвижимость

На вторичном рынке жилья Москвы по отношению к марту 2017 года заметно увеличилась доля ипотечных сделок. По данным Службы ипотечного кредитования компании ИНКОМ-Недвижимость, если год назад она была равна 25,8%, то в нынешнем марте составляла уже 31,5%.

В целом объем предложения на вторичном рынке жилья "старой" Москвы, согласно данным Аналитического центра ИНКОМ-Недвижимость, за месяц сильно не изменился: если в феврале он был равен 32 424 лотам, то к марту сократился лишь на 1% — до 32 115 объектов. При этом по сравнению с мартом 2017 года (37 035 лотов) этот показатель уменьшился на 13,3%.

По данным экспертов, средняя стоимость 1 кв.м на "вторичке" столичного мегаполиса с февраля по март снизилась на 0,4%, со 179 546 рублей до 178 813 рублей. По отношению к марту 2017-го (182 228 рублей) она сократилась на 1,9%. Кроме того, — что показательно — в нынешнем марте на вторичном рынке столичного жилья было зафиксировано заметное сокращение размера скидок: средний размер дисконта уменьшился с 8,3% до 6,9%. Доля сделок со скидкой в этом сегменте, как и в феврале, находится на уровне 84%.

Согласно наблюдениям аналитиков компании ИНКОМ-Недвижимость, цены на некоторые объекты вторичного рынка перестали падать. Это касается самых востребованных у покупателей лотов — наиболее качественных квартир и самого дешевого жилья. В целом квартиры стоимостью до 10 млн рублей на фоне выросшего спроса реализуются сейчас довольно быстро — меньше, чем за три месяца (это средний срок экспозиции на "вторичке" старой Москвы), но при том условии, что они оценены корректно и экспонируются по незавышенной стоимости, отмечает ИНКОМ.

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Темы цена Москва ипотека квартиры недвижимость строительство
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