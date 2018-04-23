Группа ПИК достроит "Западный порт" рядом с "Москва-сити" ﻿

Группа ПИК покупает один из крупнейших жилых проектов рядом с "Москва-сити", пишет газета "Ведомости". Застройка "Западного порта" может обойтись компании примерно в 20 млрд рублей.

Как сообщают "Ведомости", проект жилого комплекса "Западный порт" неподалеку от Московского международного делового центра "Москва-сити" будет достраивать группа ПИК Сергея Гордеева. Сейчас проектом владеет компания "Шатер девелопмент" Михаила Хубутии. Но тот уже договорился с ПИК о его продаже, рассказал "Ведомостям" Хубутия. "Проект передан в управление группе ПИК, у меня остается небольшой пакет", — уточнил Хубутия.

"Западный порт" — это проект застройки бывшего Западного речного порта. Он занимает территорию в 10,5 га между берегом Москвы-реки, Большой Филевской улицей, а также двумя железнодорожными ветками и расположен на другом берегу от "Москва-сити".

Проект задумывался как ориентированный на резидентов делового центра: апартаменты строятся с расчетом, что их будут снимать сотрудники компаний с офисами в "Москва-сити", отмечают "Ведомости".