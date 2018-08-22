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Источник Правда.Ру

Наследники сдают жилье в аренду

Экономика » Недвижимость

58% московских квартир эконом- и комфорт-классов, которые сдаются внаем, получены арендодателями по наследству или по договору дарения, говорится в исследовании компании ИНКОМ-Недвижимость.

Из оставшейся половины исследуемых квартир 33% приобретались на перспективу или находятся в экспозиции для продажи. Еще 5% были куплены с целью решения жилищного вопроса, но в связи с финансовыми трудностями сданы в аренду. И, наконец, 4% лотов с самого начала покупались для сдачи внаем.

Эксперты отмечают, что в настоящее время сложилась вполне определенная практика подачи объявлений о сдаче жилья. В частности, не принято указывать ограничения для арендаторов — все нюансы обговариваются при личной встрече.

Любопытно, что лишь треть собственников соглашается на заселение нанимателей с детьми и животными.

Как правило заявки на подбор дешевой квартиры оставляют приезжие из регионов РФ и стран бывшего СССР (90%).

По данным компании ИНКОМ-Недвижимость, число арендодателей, готовых по запросу квартирантов обновить интерьер и сделать косметический ремонт, за 3 года снизилось с 80% до 35%.

Аналитики считают, что в перспективе, на фоне снижения ставок по депозитам и повышения пенсионного возраста, число желающих стать рантье будет увеличиваться.

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Темы жилье аренда дарение наследство недвижимость
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