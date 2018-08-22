"Вторичка" теряет рынок

Снижение объема предложения на вторичном жилом рынке длится уже 1,5 года, говорится в исследовании компании "Азбука Жилья".

Изменения в жилищном законодательстве и ситуация с новостройками в значительной мере повлияли на "вторичку", которая также испытывает на себе все сложности ситуации на рынке жилья в "старой" Москве.

По данным экспертов, впервые за 10 лет объем предложения из расчета совокупной площади квартир стал ниже отметки в 2 миллиона квадратных метров. В частности, в августе объем предложения составил 1,696 миллиона квадратных метров.

В итоге, по сравнению с прошлым годом предложение сократилось почти в 2 раза. По мнению аналитиков, это произошло в основном из-за постепенного падения стоимости жилья, начиная с 2015 года.

Ситуация немного изменилась в первой половине текущего года. Цены стабилизировались (в комфорт-классе), даже немного выросли (в эконом-классе), но предложение продолжило сокращаться.

Эксперты прогнозируют положительную динамику в развитии вторичного рынка. К этому, прежде всего, приведут изменения условий реализации новостроек. В конечном счете, ситуация будет развиваться таким образом, что ценовая конкуренция со стороны новостроек значительно уменьшится. И вторичка" снова вернет утраченные позиции на рынке столичного жилья.