ТПУ "Озерная" построят на западе Москвы﻿

Новый транспортно-пересадочный узел в районе Очаково-Матвеевское свяжут со станцией метро "Озерная", сообщает пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства г. Москвы.

По словам главы ведомства Константина Тимофеева, одиннадцать участков площадью 8,27 га будут переданы в аренду под строительство технологической части ТПУ "Озерная" и новой станции метрополитена участка Калининско-Солнцевской линии.

Строительство объектов инфраструктуры подобного масштаба соответствует критериям инвестиционного проекта в рамках Государственной программы города Москвы "Развитие транспортной системы", подчеркивает пресс-служба Москомстройинвеста.

Участки в районе Очаково-Матвеевское (ЗАО) будут переданы инвестору проекта — ГУП "Московский метрополитен". Договор аренды предусмотрен на шестилетний срок.

Как ранее заявлял глава стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин, в столице проектируется и строится в общей сложности 100 ТПУ. До 2020 года в городе появится более 250 транспортно-пересадочных узлов.