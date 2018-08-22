Началась достройка шести корпусов первой очереди проблемного "ЖК "Царицыно", сообщает пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства г. Москвы.
АО "Мосотделстрой №1", которому в настоящее время передается объект по адресу: ул. 6-я Радиальная, вл. 7 (ЮАО), ведет полномасштабное строительство по достройке шести из семи корпусов ЖК "Царицыно" (№ 1, 2, 3, 4, 5.2, 12).
В настоящее время идет прокладка внутренних инженерных сетей. На стройплощадке задействовано свыше 200 человек.
По словам главы Москомстройинвеста Константина Тимофеева, строительство внешних инженерных сетей будет также осуществлять новый городской застройщик.
"Сети, которые должен был построить город, есть. Остальное — задача АО "Мосотделстрой №1". Финансирование на этот вид работ имеется. Теперь необходимо получить результаты экспертизы по существующему состоянию инженерии", — подчеркнул председатель Комитета.
Договор аренды на земельный участок на АО "Мосотделстрой №1" будет оформлен после вынесения Арбитражным судом Московской области по делу о банкротстве второго определения. Это позволит передать новому застройщику права на земельный участок и определить конкретные объемы обязательств перед дольщиками прежнего застройщика АО "Московский комбинат хлебопродуктов".
Сообщается, что первая очередь ЖК "Царицыно" может быть достроена примерно через полтора года. Вторая — через три.
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