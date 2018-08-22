Порт в Геленджике построит "Стройтрансгаз"

Единственным исполнителем госконтрактов на строительство порта в Геленджике определили "Стройтрансгаз", пишут "Ведомости".

Компания "Стройтрансгаз" стала единственным исполнителем на соответствующих госзакупках в 2018–2019 гг. Распоряжение об этом подписано главой правительства Дмитрием Медведевым.

Проект подразумевает комплексную застройку прибрежной линии города-курорта. Прежде всего, в Геленджике появится грузовой порт с причалами, пассажирский вокзал, склады и стоянка для яхт на 200 мест.

Как сообщает газета, пропускная способность грузового порта будет достигать 800 000 т в год, пассажирского терминала — до 19 600 человек. Помимо этого новый порт станет туристическим центром, где расположатся гостиницы, рестораны и спортивно-развлекательных комплексы.

Определено, что причалы и гидротехнические сооружения не могут принадлежать никому, кроме государства. Финансирование идет из бюджета. Инвестор строит инфраструктуру.

Помимо этого в прибрежной зоне будут возведены апартаменты, акватермальный комплекс с круглогодичными крытыми и открытыми бассейнами с морской водой.

Размер необходимых инвестиций оценивается в 12,5 млрд рублей.