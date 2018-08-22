Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Порт в Геленджике построит "Стройтрансгаз"

Экономика » Недвижимость

Единственным исполнителем госконтрактов на строительство порта в Геленджике определили "Стройтрансгаз", пишут "Ведомости".

Компания "Стройтрансгаз" стала единственным исполнителем на соответствующих госзакупках в 2018–2019 гг. Распоряжение об этом подписано главой правительства Дмитрием Медведевым.

Проект подразумевает комплексную застройку прибрежной линии города-курорта. Прежде всего, в Геленджике появится грузовой порт с причалами, пассажирский вокзал, склады и стоянка для яхт на 200 мест.

Как сообщает газета, пропускная способность грузового порта будет достигать 800 000 т в год, пассажирского терминала — до 19 600 человек. Помимо этого новый порт станет туристическим центром, где расположатся гостиницы, рестораны и спортивно-развлекательных комплексы.

Определено, что причалы и гидротехнические сооружения не могут принадлежать никому, кроме государства. Финансирование идет из бюджета. Инвестор строит инфраструктуру.

Помимо этого в прибрежной зоне будут возведены апартаменты, акватермальный комплекс с круглогодичными крытыми и открытыми бассейнами с морской водой.

Размер необходимых инвестиций оценивается в 12,5 млрд рублей.

Долгостроев становится больше Долгостроев становится больше

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы Геленджик морской порт недвижимость строительство
Обсудить
Актуальная аналитика
Формула небес
Рыцари Львиного сердца
Воспитание
Школьников хотят переодеть в красноармейцев
Криминал
Игра в жертву? Что стоит за покушением на питерского бизнесмена Гайдукова
Новости Все >
Ученые приговорили украинцев к полному исчезновению
Порт в Геленджике построит "Стройтрансгаз"
Украина проговорилась о реальной причине захвата российского танкера
Евросоюз готовится отключиться от американского SWIFT
Нижегородская область поможет "умным городам"
Австралийцы смогут оплачивать счета в криптовалюте
Минфин США рассказал о потере миллиардов Вексельбергом и Дерипаской
Украинцы отказали России в наследии Древней Руси
Названа главная угроза долголетию мужчин
США пообещали России "много боли"
Читательский топ
В NASA проговорились об астероиде, который может упасть на Землю
Премьер Болгарии отказал Ангеле Меркель в важной просьбе
Настя Рыбка рассказала о тайне Дерипаски, которая может взорвать мир
Порошенко придумал способ, как Украине стать Европой
Вся правда: потеряла ли Россия "путинскую" ядерную ракету
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Здоровье
Во что превратится организм от овсянки по утрам

Употребление на завтрак овсяной каши поможет снизить уровень холестерина в крови, похудеть и даже избежать рака.

Во что превратится организм от овсянки по утрам
Стало известно, кто был похоронен в черном саркофаге
Наука и техника
Стало известно, кто был похоронен в черном саркофаге
Наука и техника
Биологи рассказали, что будет при смешении алкоголя с энергетиком
Украина
Почему Россия не штурмует порт с "Механиком Погодиным"
Украина
Почему Россия не штурмует порт с "Механиком Погодиным"

Российское судно остается запертым в одном из украинских портов. Российские власти пока не предприняли никаких действий.

Почему Россия не штурмует порт с "Механиком Погодиным"
Рассекречено: упивающийся Ельцин все время пытался сбежать в США
Политика
Рассекречено: упивающийся Ельцин все время пытался сбежать в США
Общество
Хватит пить и загорать: Турция готовит отмену all inclusive
Мир
Украинцы отказали России в наследии Древней Руси
Политика
Рассекречено: упивающийся Ельцин все время пытался сбежать в США

Руцкой рассекретил страшные факты - во время путча-1991 Ельцин неистово пил и все время пытался сбежать в посольство США, а после развала СССР отчитался Бушу.

Рассекречено: упивающийся Ельцин все время пытался сбежать в США
Стало известно, кто был похоронен в черном саркофаге
Наука и техника
Стало известно, кто был похоронен в черном саркофаге
Экономика
Экономисты: на пенсии россияне беднеют в 1,5 раза
Происшествия
В РКК "Энергия" выявили взяточников
Соломон Соловьев Рыцари Львиного сердца Соломон Соловьев Василий Амирджанов Школьников хотят переодеть в красноармейцев Василий Амирджанов Любовь Степушова Талибы* едут в Москву. Тогда кто бомбит Кабул? Любовь Степушова
Комментарии
Внутрипланетяне. В центре Земли светит солнце и живут люди
Украинцы отказали России в наследии Древней Руси
Помощь "Меджлису"* придет по каналу "Стамбул"?
Талибы* едут в Москву. Тогда кто бомбит Кабул?
Помощь "Меджлису"* придет по каналу "Стамбул"?
Вся правда: потеряла ли Россия "путинскую" ядерную ракету
Украинцы отказали России в наследии Древней Руси
В NASA проговорились об астероиде, который может упасть на Землю
Украинцы отказали России в наследии Древней Руси
Вся правда: потеряла ли Россия "путинскую" ядерную ракету
Украинцы отказали России в наследии Древней Руси
Почему Россия не штурмует порт с "Механиком Погодиным"
Почему Россия не штурмует порт с "Механиком Погодиным"
Почему чеченские дети героизируют ИГИЛ*?
Помощь "Меджлису"* придет по каналу "Стамбул"?
Настя Рыбка рассказала о тайне Дерипаски, которая может взорвать мир
Глава профсоюзов: референдум о пенсионном возрасте не нужен
Почему чеченские дети героизируют ИГИЛ*?
Глава профсоюзов: референдум о пенсионном возрасте не нужен
Почему пенсионная реформа - это дефолт власти перед обществом
За что арестовали Марию Бутину и что с ней сделают
Ближний Восток
Помощь "Меджлису"* придет по каналу "Стамбул"?

Турция готова к реализации проекта по строительству канала "Стамбул", параллельного Босфору. Это не только инвестиционный проект, но и политический поводок.

Помощь "Меджлису"* придет по каналу "Стамбул"?
Таджикистан и Узбекистан: конец холодной войне
Бывший СССР
Таджикистан и Узбекистан: конец холодной войне
Мария Бутина: у США лицо Гестапо
США и Канада
Мария Бутина: у США лицо Гестапо
Германия отменяет "изоляцию" России
Евросоюз
Германия отменяет "изоляцию" России
Как Кирилл объявит шах и мат Варфоломею
Религия
Как Кирилл объявит шах и мат Варфоломею
Россия переформатирует Украину через Китай
Украина
Россия переформатирует Украину через Китай
Как Запад химичит с химоружием
Мир
Как Запад химичит с химоружием
Европу рассортировали по "группам ненависти"
Евросоюз
Европу рассортировали по "группам ненависти"
Путин провоцирует: "Австрия меня любит"
Евросоюз
Путин провоцирует: "Австрия меня любит"
Юлия Тимошенко: попытка номер три
Украина
Юлия Тимошенко: попытка номер три
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ