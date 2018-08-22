Единственным исполнителем госконтрактов на строительство порта в Геленджике определили "Стройтрансгаз", пишут "Ведомости".
Компания "Стройтрансгаз" стала единственным исполнителем на соответствующих госзакупках в 2018–2019 гг. Распоряжение об этом подписано главой правительства Дмитрием Медведевым.
Проект подразумевает комплексную застройку прибрежной линии города-курорта. Прежде всего, в Геленджике появится грузовой порт с причалами, пассажирский вокзал, склады и стоянка для яхт на 200 мест.
Как сообщает газета, пропускная способность грузового порта будет достигать 800 000 т в год, пассажирского терминала — до 19 600 человек. Помимо этого новый порт станет туристическим центром, где расположатся гостиницы, рестораны и спортивно-развлекательных комплексы.
Определено, что причалы и гидротехнические сооружения не могут принадлежать никому, кроме государства. Финансирование идет из бюджета. Инвестор строит инфраструктуру.
Помимо этого в прибрежной зоне будут возведены апартаменты, акватермальный комплекс с круглогодичными крытыми и открытыми бассейнами с морской водой.
Размер необходимых инвестиций оценивается в 12,5 млрд рублей.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Употребление на завтрак овсяной каши поможет снизить уровень холестерина в крови, похудеть и даже избежать рака.
Российское судно остается запертым в одном из украинских портов. Российские власти пока не предприняли никаких действий.
Руцкой рассекретил страшные факты - во время путча-1991 Ельцин неистово пил и все время пытался сбежать в посольство США, а после развала СССР отчитался Бушу.
Турция готова к реализации проекта по строительству канала "Стамбул", параллельного Босфору. Это не только инвестиционный проект, но и политический поводок.