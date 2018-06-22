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Источник Правда.Ру

Вокруг ТПУ желтой ветки метро посроят более 550 тыс. кв.м недвижимости

Экономика » Недвижимость

Более 550 тыс. кв.м торговых площадей, офисов и жилья, построят в составе пяти транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) на участке Калининско-Солнцевской линии метро от станции «Раменки» до «Рассказовки», сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По словам главы стройкомплекса, градостроительная политика Москвы направлена на создание центров притяжения за пределами центра города, обеспеченных транспортной инфраструктурой в шаговой доступности.

«Поэтому там, где возможно, мы закладываем в проекты ТПУ большие объемы жилья, обеспеченного новыми рабочими местами. В частности, в составе пяти транспортно-пересадочных узлов на новом участке желтой ветки метро, готовность которой 21 июня оценил мэр Сергей Собянин, появится коммерческая недвижимость», - сказал М. Хуснуллин.

ТПУ появятся на станциях "Мичуринский проспект", "Озерная", "Говорово", «Солнцевская»,  "Боровское шоссе", "Новопеределкино» и "Рассказовка", говорится в сообщении Стройкомплекса Москвы.

Ранее сообщалось, что открытие участка для пассажиров запланировано на конец августа - начало сентября. Всего в этом году планируется ввести в эксплуатацию 24 станций метро, девять станций уже запущено.

 

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Темы метро недвижимость строительство Калининско-Солнцевская линия метро
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