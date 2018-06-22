Новый участок метро разгрузит запад Москвы на 20%

Запуск движения по новому участку Калининско-Солнцевской линии метро до Рассказовки существенно разгрузит Мичуринский проспект и Боровское шоссе, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Новый участок Калининско-Солнцевской линии метро разгрузит Мичуринского проспекта и Боровского шоссе на западе столицы на 15-20 процентов, сообщает Стройкомплекс Москвы.

По словам главы стройкомплекса столицы, новый участок желтой ветки метро, технический пуск которого вчера провел мэр Москвы Сергей Собянин, снизит загрузку этих двух магистралей на 15-20%. "А также улучшит экологическую ситуацию в западных районах города", — подчеркнул М. Хуснуллин.

По его словам, улучшится транспортное обслуживание районов Раменки, Очаково-Матвеевское, Тропарево-Никулино, Солнцево, Ново-Переделкино, а также поселений Московский и Внуковское. А около 50% населения этих районов будут проживать в шаговой доступности к станциям метро.

Ранее сообщалось, что открытие участка для пассажиров запланировано на конец августа — начало сентября.

Напомним, что участок Калининско-Солнцевской линии протяженностью 14,2 км включает в себя семь станций: "Мичуринский проспект", "Очаково", "Говорово", "Солнцево", "Боровское шоссе", "Новопеределкино" и "Рассказовка". Всего в этом году планируется ввести в эксплуатацию 24 станций метро, девять станций уже запущено.