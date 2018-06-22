Промзоны Зеленограда застраиваться не будут, на них сохранят производственный и научный потенциал, сообщает "Интерфакс-Недвижимость" со ссылкой на заявление председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской.
По словам главы Москомархитектуры, на территории зеленоградских промзон возможна лишь модернизация существующей инфраструктуры и строительство новых производственных и научных объектов.
Как сообщает "Интерфакс-Недвижимость", ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин заявлял, что у города нет задачи застраивать все промзоны и выводить все производство за пределы столицы.
Напомним, что ЗелАО был создан в 1958 году как город-спутник, который впоследствии стал одним из столичных административных округов. Первый из трёх округов, которые были образованы на территориях, полностью находящихся за пределами Московской кольцевой автомобильной дороги. В начале 60-х годов здесь начали осуществлять планы по созданию научных центров. Один из основных научно-производственных центров советской и российской микроэлектроники.
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