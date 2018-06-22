Нетиповые дома программы реновации сохранят на востоке Москвы

Чуть менее полусотни нетиповых домов, попавших в программу реновации, сохранят на востоке Москвы, сообщает "Интерфакс-Недвижимость" со ссылкой на заявление председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской.

По словам главы Москомархитектуры, 47 домов, попавших в программу реновации и представляющих историко-архитектурную и градостроительную ценность, точно не будут сносить.

"Еще по шести домам решения будут приняты при разработке градостроительной документации", — подчеркнула Ю. Княжевская. По ее словам, все эти дома расселят.

Как передает агентство, жители переедут в новые квартиры. Здания отремонтируют и перепрофилируют под иное назначение. Там могут располагаться детские сады, образовательные и спортивные центры.

Сообщается, что будет сохранен пятиэтажный дом №16 на улице Матросская Тишина, построенный в 1929 году по индивидуальному проекту архитекторов Потапова и Ларионова. На этой же улице сохранят дом 19, корпус 3, являющийся частью ансамбля жилых домов "Матросская Тишина", построенных в 1928 году по проекту архитектора Мотылева.

Также не будет сноситься дом из красного кирпича с интересным декором, построенный еще в 1861 году. Здание расположено по адресу ул. Электрозаводская, 12а, отмечает "Интерфакс-Недвижимость".

Всего в Москве обязательному сохранению подлежат 218 домов. По словам Юлианы Княжевской, это здания, имеющие необычный декор, уникальный фасад и неповторимые стилистические элементы.