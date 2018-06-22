Рынок торговых объектов в Москве вырос почти в 5 раз

По предварительным итогам I полугодия 2018 года в Москве по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем нового предложения на рынке торговой недвижимости столицы вырос в 4,5 раза, сообщает Knight Frank.

В I полугодии 2018 года в столице было введено в эксплуатацию три торговых центра общей арендуемой площадью 97,5 тыс. кв.м: "Каширская Плаза" (70,2 тыс. кв.м), "Миля" (18,8 тыс. кв.м) и "Петровский" (8,5 тыс. кв.м), говорится в исследовании международной консалтинговой компании Knight Frank.

По данным компании, в I полугодии 2017 года были сданы в эксплуатацию два торговых центра ("Зеленый" и "Пролетарский") арендуемой площадью 22 тыс. кв.м. На текущий момент общая площадь качественных торговых центров в столице составляет 12,3 млн кв.м.(арендуемая площадь - 6,3 млн кв.м).

По мнению аналитиков, в настоящее время наблюдается тенденция развития торговых центров районного формата, как в составе крупных транспортно-пересадочных узлов, так и отдельных проектов.

Также, в среднесрочной перспективе, в рамках проекта компании ADG Group по реконструкции московских кинотеатров, состоится выход на рынок 39 объектов формата community-центр, средней арендуемой площадью 8,5 тыс. кв.м, отмечает Knight Frank.