Доля молодых покупателей из поколения Y на "вторичке" Москвы за 5 лет выросла с 20% до 40%, число покупателей-X неуклонно сокращается, сообщает компания ИНКОМ-Недвижимость.
Эксперты отмечают на вторичном рынке жилья старой Москвы значительный рост доли покупателей, относящихся к т. н. поколению Y (в возрасте 28-35 лет), — в два раза в относительном выражении, с 20% до 40%.
Соответственно, доля покупателей более старшего поколения X (36-60 лет) сократилась за указанное время с 80% до 60%. По мнению аналитиков, основная причина этого — в расхождениях взглядов на жизнь и, как следствие, в разном отношении к ипотеке, которая сейчас является драйвером спроса на "вторичке".
По данным ИНКОМ-Недвижимость, на вторичном рынке жилья Москвы наблюдается мощный рост числа ипотечных сделок. Так, к маю текущего года доля операций с привлечением кредита в указанном сегменте выросла до максимальных размеров — 38,2%. В абсолютных числах количество таких сделок по отношению к маю 2017-го увеличилось на 46,1%.
Эксперты выделили типичные целевые группы покупателей из поколения Y, изначально нацеленных на приобретение вторичной квартиры: это семьи с маленькими детьми (или ожидающие прибавления), молодые люди, финансово зависящие от родителей, убеждающих их выбрать вторичный объект, а также т. н. локалы, желающие остаться в своем районе.
По мнению специалистов ИНКОМ-Недвижимость, рост доли покупателей-Y будет продолжаться, однако уже не так быстро — в силу изменившейся ситуации во вторичном сегменте: отметки в 50% данный показатель по прогнозам достигнет через 10 лет.
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