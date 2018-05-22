Дома реновации оборудуют «умными» системами оповещения о ЧС

Техтребования для проектирования домов по программе реновации планируется дополнить положениями об установке внутридомовых и поэтажных систем информирования граждан о чрезвычайных ситуациях, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой Департамент градостроительной политики города Москвы.

По словам главы департамента Сергея Лёвкина, сейчас коммунальные службы вместе с представителями МЧС тестируют системы поэтажного информирования граждан, а также системы информирования с помощью домофонов. В частности, такие пилотные проекты реализовывались в жилых домах на улице Артюхиной, Академической улице, Заревом проезде и Мироновской улице в ЮЗАО, — отметил Сергей Левкин.

"Кроме того, получит дальнейшее развитие система оповещения на технологической базе сети проводного вещания, охватывающей 90% многоквартирного жилого фонда Москвы", — отметил он.

Технические требования для проектирования домов по Программе реновации планируется утвердить в ближайшее время, сообщает "Интерфакс".

Напомним, что программа реновации жилья в Москве была принята 1 августа прошлого года. В программу входит 5 171 дом, реновация коснется около 1 млн москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тыс. квартир.