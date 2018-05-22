Призеры конкурса проектов благоустройства получат до 100 млн рублей

Финал Всероссийского конкурса проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях состоится 26 - 28 мая. Победители конкурса получат субсидии от 30 до 100 млн рублей, сообщает пресс-служба Минстроя.

Всего для участия в конкурсе в Минстрой России поступило порядка 450 заявок. Финалисты конкурса пройдут публичную защиту перед экспертами 26-27 мая в Москве. По ее результатам Федеральная комиссия отберет 80 лучших проектов-победителей, они будут объявлены 28 мая.

Проекты развития конкретных общественных территорий, представленные на конкурс, должны были учитывать культурное и историческое наследие города или поселения и подчеркивать его аутентичность, говорится в сообщении Минсроя.

По словам заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Андрея Чибиса, большое внимание уделяется открытости этого конкурса. Проекты благоустройства проходили общественные обсуждения и получили одобрение граждан. Отбор победителей также будет проводиться в публичном поле и за работой экспертов можно будет следить онлайн, пояснил Андрей Чибис.

Напомним, что ежегодно с 2018 по 2021 год на поддержку лучших проектов благоустройства в малых городах и исторических поселениях страны из федерального бюджета планируется выделять не менее 5 млрд рублей. Такое решение было принято Президентом России Владимиром Путиным по итогам рабочего совещания, прошедшего 17 января в рамках Форума малых городов и исторических поселений в г. Коломне Московской области.