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Источник Правда.Ру

"Дорожные карты" включают 842 проблемных строек в регионах

Экономика » Недвижимость

Согласно предварительным итогам анализа региональных планов-графиков ("дорожных карт") субъектов РФ по решению проблем дольщиков, включенных в реестр пострадавших граждан, на I квартал 2018 года к проблемным относятся 842 объекта, по которым оформлено 80 325 ДДУ.

Об этом заявил заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Никита Стасишин в ходе рабочего совещания 22 мая.

"Субъектами РФ были исключены из планов-графиков 82 проблемных объекта, в том числе 67 были введены, по 15 проблемным объектам гражданам предоставили компенсацию", — прокомментировал Никита Стасишин. Срок ввода эксплуатацию проблемных объектов перенес 31 российский регион, в отношении 139 объектов.

Часть регионов получили дорожные карты на доработку, поскольку в них не были указаны окончательные сроки ввода в эксплуатацию, либо не было информации о причинах переноса сроков, отмечается в сообщении Минстроя.

По словам замминистра, до конца 2023 года планируется ввести в эксплуатацию 815 проблемных объектов. Так, в 2018 году будет введено 263 объекта, в 2019 — 251, в 2020 году — 191, в 2021 году — 95 объектов. Среди регионов-лидеров по числу проблемных объектов Ростовская область (63 объекта), Краснодарский край (55 объектов), Самарская область (42 объекта), Башкортостан (33), Московская область (31 объект), республика Татарстан (26 проблемных объектов), Москва (35 объектов).

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Темы недвижимость планы-графики строительство регионы России дорожная карта проблемный объект
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