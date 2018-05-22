Мост через канал имени Москвы построят в 2019 году

Строительство моста в составе северо-западной хорды через канал имени Москвы планируется завершить в течение года. Об этом сообщил заявил первый заместитель руководителя департамента строительства Москвы Петр Аксенов.

"В настоящее время проект этого участка северо-западной хорды с мостом прошел экспертизу. По всем нормативам строительные работы должны быть не менее двух лет, однако мы постараемся завершить их в течение года", - сказал П.Аксенов. Он отметил, что это последний участок северо-западной хорды, находящийся в работе.

Ранее сообщалось, что основные работы по строительству северо-западной хорды (СЗХ) будут завершены в этом году. "В настоящее время основные, наиболее сложные участки магистрали, уже готовы", - заявлял журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. По его словам, единственный участок, который будет сдан позднее, расположен на пересечении с каналом имени Москвы.

Северо-Западная хорда пройдет через северный и западный сектора города от Дмитровского до Сколковского шоссе и Мичуринского проспекта. Ее протяженность составит 79 км. Новая трасса свяжет такие радиальные дороги, как Мичуринский проспект, Сколковское, Можайское, Рублевское, Звенигородское, Волоколамское, Ленинградское и Дмитровское шоссе.