Жилье у метро в Подмосковье стоит на 40% дороже

В 4 городах Подмосковья, часть территории которых находятся в пешей доступности метро, средняя "премия" за близость к станциям столичной подземки составляет +40%, сообщает компания ЦИАН.

По данным экспертов, в городах ближнего Подмосковья значительное влияние на цены на вторичном рынке жилья оказывает транспортная доступность, возможность быстро добраться до центра агломерации. Стоимость квартиры при нахождении дома в зоне пешеходной доступности станции метрополитена на 25% выше, чем по городу в целом.

Красногорск — первый город Подмосковья, где открыли станцию метро (в 2008 году). По настоящему эта станция стала влиять на ценообразование лишь после строительства пешеходного моста через Москва-реку (в 2014 году). В настоящее время близость станции "Мякинино" повышает среднюю цену квадратного метра в 1,6 раза по сравнению с квартирами, расположенными в более удалённых частях Красногорска, отмечают аналитики.

В 2010 году на границе города Реутов и московского района Новокосино была открыта станция метро "Новокосино". Квартиры в домах, расположенных в южной части Реутова, продаются за 140-145 тыс. руб. В северной части города (за железной дорогой, вне зоны доступности станции метро) средняя цена кв. метра на 33% ниже (107,3 тыс. руб.).

Выходы из станции метро "Котельники", открытой в 2015 году, ведут в московский район Жулебино, а также в 2 подмосковных города, Люберцы и Котельники. Появление этой станции существенно улучшило транспортную доступность одноименного города (раньше жители были вынуждены ездить по пробкам на автобусах и маршрутках до расположенной в 6 километрах станции "Кузьминки"), что привело к росту цен на вторичном рынке. По состоянию на май 2018 года, в непосредственной близости от станции, квартиры выставляются со средней стоимостью около 132,7 тыс. руб./кв.м, тогда как в удаленной от метро южной части города стоимость квадратного метра на 32% ниже, отмечают эксперты ЦИАН.

В городах Ближнего Подмосковья, где в пешей доступности нет станций метро, на повышение цены квадратного метра жилья на вторичном рынке заметно влияет удаленность от железнодорожных станций. В трёх городах (Мытищи, Королёв и Химки) разница в ценах превышает 10%.