Цена апартаментов в Москве доходит до 5 млрд рублей

Самые дорогие апартаменты в новостройках Москвы стоят 4,8 млрд рублей. Средняя цена предложения в элитном сегменте составляет 840 тыс. руб./кв.м, сообщает компания Est-a-Tet.

По данным экспертов, сегодня доля элитного сегмента в общем объеме предложения на рынке первичного жилья Москвы составила 5,8%. В старых границах Москвы на реализации находится 186,1 тыс. кв.м в 50 проектах.

Лидером по объёму предложения элитного жилья является район Хамовники, в котором реализуется 38,3% площадей. На втором месте — Таганский район с долей 12,3%, чуть отстает Арбат — 11,2%. Также в пятерку лидеров вошли Якиманка (11,1%) и Раменки (9,5%), который "оттеснил" район Замоскворечье на шестое место за счет выхода в реализацию нового проекта — резиденции "Вишневый сад", отмечают аналитики.

По данным компании Est-a-Tet, средняя цена предложения в элитном сегменте составляет 840 тыс. руб./кв.м. При этом наиболее высокая стоимость кв.м элитной недвижимости отмечается в Тверском районе и составляет 1391,3 млн руб./кв.м. На втором месте — Басманный район, в котором показатель находится на уровне 1287,6 млн руб./кв.м. Замыкает тройку лидеров Таганский район — 956,8 тыс. руб./кв.м.

Лидером по количеству элитных проектов по-прежнему остается район Хамовники, в котором реализуется 16 объектов, среди которых известные "Садовые кварталы", "Жизнь на Плющихе" и Barrin House.

По словам директора департамента продаж Est-a-Tet Валерия Ручия, одно из самых дорогих предложений зафиксировано в многофункциональном комплексе "Царёв сад" на Софийской набережной — апартаменты площадью 1,7 тыс. кв.м стоят около 4,8 млрд рублей.