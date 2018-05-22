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Источник Правда.Ру

Шесть футбольных полей построят в Москве до 2020 года

Экономика » Недвижимость

До 2020 года в столице за счет средств городского бюджета планируется построить шесть современных футбольных полей, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин журналистам во вторник.

"Новые футбольные поля при детско-юношеских спортивных школах появятся в каждом округе столицы. Всего за счет средств городского бюджета будет построено 6 футбольных полей, 3 из них откроются уже в этом году", — заявил М. Хуснуллин.

Он отметил, что все строящиеся поля будут оснащены системой дренажа и подогрева. "Поля будут оснащены высококачественным искусственным покрытием из синтетической травы, пересыпанной песком и резиновой крошкой. Оно сохраняет основные игровые характеристики в любое время года, что минимизируют риск получения травм", — пояснил М. Хуснуллин.

Заммэра рассказал, что все поля будут оборудованы мобильными трибунами, административными зданиями в которых разместятся кабинеты для персонала и вспомогательные помещения, раздевалки и душевые, тренировочные помещения для обучающего процесса, буфеты и другие помещения.

Футбольные поля с искусственным покрытием и инфраструктурой в этом году появятся по адресам: Студеный проезд, вл. 1-3; на пересечении улиц Н. Старостина, Косинской и Салтыковской (ввод в 2018 году); стадион "Олимп" по адресу ул. Суздальская, вл. 40. В следующем году предполагается завершить работы на футбольных полях по адресам: ул. Паустовского, вл. 6, корп. 2; ул. Заречье, вл. 9, а также мкр. 9 у корп. 919 Зеленограда.

Раннее М. Хуснуллин отмечал, что в столице развернуто беспрецедентное строительство спортивных объектов. "В рамках подготовки Москвы к предстоящему чемпионату мира по футболу, российская столица станет лидером среди мировых мегаполисов по количеству футбольных арен, имеющих аккредитацию УЕФА и ФИФА", — заявлял заммэра.

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Темы Москва недвижимость строительство футбольное поле чемпионат мира-2018 спортивные объекты
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