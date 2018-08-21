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Источник Правда.Ру

Media Awards ждут своих соискателей

Экономика » Недвижимость

По многочисленным просьбам продлен прием заявок на Media Awards 2018. Подать заявку на соискание в премии можно до 24 августа включительно.

Напоминаем, что данная премия вручается журналистам, освещающим рынок коммерческой недвижимости, темы строительства, развития жилищной сферы и городской инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства, а также темы управления жилищным фондом.

Заявку на участие могут подать журналисты, работы которых были опубликованы в печатных изданиях, на лентах информагентств, интернет-порталах, вышли в теле- или радиоэфире в период с 15 сентября 2017 года по 15 августа 2018 года.

Не упускайте возможность стать частью знакового события в сфере журналистики.

По завершении церемонии награждения в Radisson Royal Hotel Moscow состоится Cocktail party, где гостей ожидают приятная атмосфера, изобилие разнообразных коктейлей, фуршет и торжественная программа.

Участие в премии для представителей СМИ бесплатно.

В 2017 году на рассмотрение жюри премии PROESTATE Media Awards было подано более 150 работ от отраслевых журналистов со всей России: из Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Республики Хакасия, Саратова, Казани, Ростова-на-Дону, Барнаула, Тюмени и других городов.

В премии приняли участие представители таких средств массовой информации, как "РБК-Недвижимость", МИА "Россия Сегодня", ИА "Интерфакс-Недвижимость", радио "MediaMetrics", "Арендатор.ру", газета "Glavred.today" и другие.

Подробнее о премии — https://clck.ru/E9xHx

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Темы форум журналисты награждение рынок недвижимости
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