Media Awards ждут своих соискателей

По многочисленным просьбам продлен прием заявок на Media Awards 2018. Подать заявку на соискание в премии можно до 24 августа включительно.
Напоминаем, что данная премия вручается журналистам, освещающим рынок коммерческой недвижимости, темы строительства, развития жилищной сферы и городской инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства, а также темы управления жилищным фондом.
Заявку на участие могут подать журналисты, работы которых были опубликованы в печатных изданиях, на лентах информагентств, интернет-порталах, вышли в теле- или радиоэфире в период с 15 сентября 2017 года по 15 августа 2018 года.
Не упускайте возможность стать частью знакового события в сфере журналистики.
По завершении церемонии награждения в Radisson Royal Hotel Moscow состоится Cocktail party, где гостей ожидают приятная атмосфера, изобилие разнообразных коктейлей, фуршет и торжественная программа.
Участие в премии для представителей СМИ бесплатно.
В 2017 году на рассмотрение жюри премии PROESTATE Media Awards было подано более 150 работ от отраслевых журналистов со всей России: из Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Республики Хакасия, Саратова, Казани, Ростова-на-Дону, Барнаула, Тюмени и других городов.
В премии приняли участие представители таких средств массовой информации, как "РБК-Недвижимость", МИА "Россия Сегодня", ИА "Интерфакс-Недвижимость", радио "MediaMetrics", "Арендатор.ру", газета "Glavred.today" и другие.
Подробнее о премии — https://clck.ru/E9xHx
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