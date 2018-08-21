В России насчитывается более 13 млн кв.м жилищного строительства, вызывающего опасения дольщиков, пишут "Ведомости".
Из этого объема приостановленное жилищное строительство составляет более 9 млн кв.м. Таким образом, за последний год этот показатель вырос на 42%.
Помимо этого, в регионах насчитывается почти 4 млн кв.м жилья, строительство которого не остановлено, но застройщик которого находится в одной из активных процедур банкротства.
Объем такого недостроя за год почти удвоился (рост на 92%). Это данные Единого реестра застройщиков на 1 августа текущего года.
Пятерку лидеров среди сложных проектов возглавляют жилые комплексы, строительство которых начинали "СУ-155", Urban Group, Московский комбинат хлебопродуктов (застройщик ЖК "Царицино" в Москве). В общей сложности в состоянии долгостроя у этих компаний находится более 2 млн кв. м жилья.
Ранее вице-премьер Виталий Мутко заявлял, что в России сейчас примерно 200 000 семей, пострадавших от долевого строительства. В названное число обманутых дольщиков входят и те, застройщики чьих домов признаны банкротами.
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