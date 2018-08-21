Верховный суд определил, что закон о защите прав потребителей не относится к спорам между застройщиками и дольщиками, сообщает портал «Недвижимость и строительство Петербурга».
Верховный суд разъяснил, что статья закона о защите прав потребителей, позволяющая им в любой момент отказаться от исполнения договора, не распространяется на отношения между застройщиками и дольщиками.
Рассматривая спор между компанией-застройщиком «Лазурь» и дольщицей, Верховный суд разъяснил, что статья закона о защите прав потребителей, позволяющая в любой момент отказаться от исполнения договора, не распространяется на дольщиков.
Суть судебного спора заключалась в том, что стороны заключили договор долевого участия в августе 2016 года. У гражданки изменились обстоятельства, и она обратилась в компанию с заявлением о расторжении соглашения и возврате ей денег. К этому моменту она полностью оплатила стоимость квартиры - 1,65 млн рублей. При этом застройщик договорённостей не нарушал (передать квартиру он должен был в конце 2019 года) и отказался расторгать договор.
Дольщица обратилась в суд. Помимо стоимости квартиры она потребовала почти 60 000 рублей за пользование её деньгами, 100 000 рублей морального вреда, почти 6 млн рублей неустойки и еще солидный штраф.
Суды первой и второй инстанций решили, что этот вопрос не регулируется законом 214-ФЗ. Следовательно, можно применить статью 32 закона «О защите прав потребителей» о расторжении договора. Таким образом суд решил расторгнуть договор, снизив при этом моральный ущерб до 10 000 рублей, отказал в неустойке, но взыскал с застройщика проценты за пользование чужими деньгами и установил штраф в размере почти 860 000 рублей, плюс судебные расходы.
Верховный суд направил дело на новое рассмотрение. Выяснилось, что закон о защите прав потребителей применяется только в части, не урегулированной специальными законами, например, 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве...». В нём перечислены случаи, когда имеются нарушения со стороны застройщика. Также дольщик не имеет права на односторонний отказ от исполнения договора во внесудебном порядке, если застройщик надлежащим образом исполняет свои обязательства.
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