«Дом Муму» на Остоженке сделают культурным центром

Городские власти решили создать на территории музея Тургенева культурно-досуговый комплекс, сообщает портал Newsru.com.

«Дом Муму» на Остоженке станет единым культурно-досуговым комплексом. Он будет посвящен Ивану Сергеевичу Тургеневу. Великому русскому писателю в 2018 году исполняется 200 лет.

В настоящее время на территории музея Тургенева, известного как "Дом Муму", проходят ремонтно-реставрационные работы. Мемориальный особняк по адресу улица Остоженка дом 37, строение 1, отреставрируют в соответствии с документальными свидетельствами и историческими реалиями.

В обновленном культурном центре разместят новую постоянную экспозицию. Восстановленный в традициях тургеневского времени усадебный сад будет соединен с городским сквером. В этом месте установят памятник писателю. В парке высадят воспетые Тургеневым сирень и акацию.

Экспозиция самого мемориального дома, который мать писателя Варвара Тургенева снимала с 1840 по 1851 год и где останавливался, бывая в Москве, Иван Тургенев, будет увеличена в два раза. После завершения реставрационных вместо шести выставочных залов появится 11.