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Скачки валют приостановили продажи на "вторичке"

Экономика » Недвижимость

Продавцы вторичного жилья в Подмосковье приостанавливают продажи из-за скачка курсов валют, считают эксперты компании "МИЭЛЬ-Сеть офисов недвижимости".

Скачки курсов валют, произошедшие в последнее время, повлияли на поведение продавцов подмосковной вторичной недвижимости. Некоторые владельцы даже снимают с продаж свои квартиры, чтобы переждать период нестабильности.

В результате объем предложения на вторичном рынке Подмосковного жилья уменьшился на 5%. И составил 48,4 тыс. квартир.

Продавцы вторичного жилья испытывают заметную неуверенность относительно цены квартиры. Это типично для объектов комфорт- и бизнес-класса, отмечают аналитики.

По итогам июня-июля 2018 года количество зарегистрированных прав на жилые помещения (по всем типам договоров) было на 4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

По данным "МИЭЛЬ-Сеть офисов недвижимости", средняя цена кв. метра на вторичном рынке Подмосковья в июле увеличилась на 1,5% и составила 81,08 тыс. рублей. Объем предложения уменьшился по итогам июля на 5,5% и составил 48,4 тыс. квартир.

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Темы валюта продажи Подмосковье вторичный рынок рынок недвижимости
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