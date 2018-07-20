Количество сделок по ДДУ увеличилось на 50%

За шесть месяцев 2018 года в Москве зарегистрировано ДДУ почти на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает компания "НДВ-Супермаркет недвижимости".

По подсчётам экспертов, на первичном и вторичном рынках недвижимости Москвы зафиксирован уверенный рост спроса и цены и сокращение предложения.

За первые шесть месяцев 2018 года в Москве зарегистрировано ДДУ почти на 50% и 150% больше, чем за аналогичный период прошлого и позапрошлого годов соответственно, отмечают аналитики.

По данным "НДВ-Супермаркет недвижимости", на вторичном рынке динамика не настолько стремительная, но всё же совокупный спрос стабильно рос и с начала 2018 года увеличился более чем на 11%, тогда как в 2017 году от квартала к кварталу только снижался.

По словам директора по продажам "НДВ-Супермаркет недвижимости" Татьяны Подкидышевой, после валютного кризиса 2014-2015 гг. почти все специалисты рынка в один голос говорили о том, что рынок обрушится до условной нижней точки, и пока не достигнет "дна", никакого роста ни спроса, ни цен не будет.

"Может быть, в среднем по стране экономическая ситуация ещё требует улучшения, но Москва, очевидно, пострадала от кризиса в меньшей степени", - подчеркнула Татьяна Подкидышева.

"Да и реформы долевого строительства наверняка стимулируют спрос в ближайшие двенадцать месяцев, — резюмирует Татьяна Подкидышева.