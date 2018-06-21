На всех станциях нового участка Калининско-Солнцевской линии московского метро от "Раменок" до "Рассказовки" уже ведутся пусконаладочные работы, сообщает РИА-Недвиждимость со ссылкой на заявление генерального директора АО "Мосинжпроекта" Марса Газизуллина.
По словам М. Газизуллина, все станции находятся в высокой степени готовности, проведены комплексные испытания систем пожарной безопасности, некоторые объекты уже передаются службам метрополитена.
Как передает РИА-Недвижимость, мэр Москвы Сергей Собянин в четверг провел технический пуск нового участка Калининско-Солнцевской линии столичного метро от "Раменок" до "Рассказовки".
Сообщается, что открытие участка для пассажиров запланировано на конец августа — начало сентября.
Напомним, что участок Калининско-Солнцевской линии протяженностью 14,2 км включает в себя семь станций: "Мичуринский проспект", "Очаково", "Говорово", "Солнцево", "Боровское шоссе", "Новопеределкино" и "Рассказовка".
Всего в этом году планируется ввести в эксплуатацию более 20 станций метро, восемь станций уже запущено.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Российские малые ракетные корабли "Град Свияжск" и "Великий Устюг" отправились в Средиземное море.
В России начинаются протесты против повышения пенсионного возраста. Граждане страны выходят на митинги против реформы.
Мероприятие, посвященное торжеству, прошло в гавани Балтийска.
Болгария предпринимает шаги к налаживанию отношений с Россией, но они обречены на неудачу, считает бывший кандидат в президенты Болгарии, общественный деятель и публицист Пламен Пасков. Это невыгодно "Газпрому", да и правительство Болгарии не может дать гарантии России.