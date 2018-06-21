Новый участок "желтой" линии метро готов к пуску

На всех станциях нового участка Калининско-Солнцевской линии московского метро от "Раменок" до "Рассказовки" уже ведутся пусконаладочные работы, сообщает РИА-Недвиждимость со ссылкой на заявление генерального директора АО "Мосинжпроекта" Марса Газизуллина.

По словам М. Газизуллина, все станции находятся в высокой степени готовности, проведены комплексные испытания систем пожарной безопасности, некоторые объекты уже передаются службам метрополитена.

Как передает РИА-Недвижимость, мэр Москвы Сергей Собянин в четверг провел технический пуск нового участка Калининско-Солнцевской линии столичного метро от "Раменок" до "Рассказовки".

Сообщается, что открытие участка для пассажиров запланировано на конец августа — начало сентября.

Напомним, что участок Калининско-Солнцевской линии протяженностью 14,2 км включает в себя семь станций: "Мичуринский проспект", "Очаково", "Говорово", "Солнцево", "Боровское шоссе", "Новопеределкино" и "Рассказовка".

Всего в этом году планируется ввести в эксплуатацию более 20 станций метро, восемь станций уже запущено.