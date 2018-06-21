Спрос на апартаменты на севере Москвы вырос в десять раз

С начала года более половины (50,8%) всех столичных апартаментов было реализовано в трёх северных округах: САО, СВАО, СЗАО, хотя здесь всё ещё меньше проектов с апартаментами, чем в ЦАО (32 и 43 соответственно), сообщает "НДВ-Супермаркет недвижимости".

Аналитики отмечают, что ситуация с апартаментами в Москве за последние 12 месяцев серьёзно изменилась. В центральных районах столицы продажи выросли за год на 7,8%, тогда как в СЗАО они увеличились почти десятикратно (на 967%).

По словам руководителя департамента аналитики и консалтинга компании "НДВ-Супермаркет недвижимости" Юлии Ивановой, рост продаж этого типа недвижимости обеспечивает в первую очередь привлекательная цена.

При этом апарт-комплексы, формально оставаясь нежилыми, могут быть обеспечены всем необходимым для комфортной жизни в гораздо большей степени, чем иные ЖК. Есть и надежда на изменения статуса апартаментов — власти говорили об этом много раз, подчеркнула Юлия Иванова.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесен законопроект, приравнивающий апартаменты к жилью. В настоящее время апартаменты в России носят статус нежилых помещений — люди могут в них жить, но не могут зарегистрироваться. Новый законопроект предлагает установить правовой механизм перевода нежилых помещений, используемых для постоянного проживания, в жилые.