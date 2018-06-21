Количество новостроек в Москве увеличилось втрое

Объем нового предложения на первичном рынке столичного мегаполиса в мае составил 85,8 тыс. кв.м, что почти в три раза больше показателя апреля 2018 года, сообщает компания Est-a-Tet.﻿

По данным Est-a-Tet, в мае 2018 года общий объем предложения на первичном рынке новостроек Москвы составил 681 корпус, общей площадью предложения 3,07 млн кв м, при этом доля апартаментов — 19,6%.

За май в реализацию вышел новый проект комфорт-класса "Crystal" и два новых проекта премиум-класса: Spires и "Дом Наркомфина". Также в продажу выведены новые корпуса в уже реализующихся проектах: ЖК "ЗИЛАРТ", "Кутузовский life", Union Park, и ЖК "Поколение", сообщает Est-a-Tet.

Основная часть нового предложения относится к премиум-классу - 47,0%, доля проектов бизнес-класса составила 28,1%, сегмент комфорт занимает 25,0%.

Наибольший объем предложения в продаже представлен в САО — 485,8 тыс. кв.м (15,8%). ЦАО в мае занял второе место с долей 15,4%, — 473,8 тыс. кв.м, третья позиция у СВАО с долей 14,2%, — 437,4 тыс. кв.м. Последнее место относится к ЗелАО, где в реализации находится около 0,6% от общего объема предложения в Москве, отмечают эксперты.