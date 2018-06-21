Квартиры в готовых домах предпочитают 67% покупателей

В мае 67% покупателей отдали предпочтение квартирам в уже готовых домах или в домах со сроком ввода в эксплуатацию в течение этого года, сообщает компания RDI Group.

Компания RDI представила исследование рынка новостроек Ленинского района Московской области за май 2018 года.

Как отмечают эксперты, покупатели стали меньше интересоваться однокомнатными квартирами и больше двухкомнатными. По сравнению с предыдущим месяцем спрос на двухкомнатные квартиры вырос на 4% и упал на 4% на однокомнатные квартиры.

По данным RDI Group, лидерами по предложению в мае стали жилые комплексы "Государев дом" (13,3%), "Восточное Бутово" (13,2%) и "Пригород. Лесное" (12,8%).

Больше всего однокомнатных квартир предлагалось в ЖК "Битцевские холмы" и "Видный берег" — соответственно 99% и 85% от общего объема предложения по каждому проекту.

Большой объем двухкомнатных квартир в "Березовой роще" и "Римском" — 55% и 47% от общего объема предложения в этих жилых комплексах.

Хороший выбор трехкомнатных квартир в ЖК "Ново-Молоково" и "Южная Долина" — 51% и 28%. Кроме того, в "Ново-Молоково" можно приобрести четырехкомнатные квартиры, их объем составляет 2% от общего предложения.

По словам директора по продажам RDI Валерия Кузнецова, в мае произошло плановое повышение цен на 2-4%. Это связано с изменением в структуре предложения.

В настоящее время на долю однокомнатных квартир и студий приходится 58% всего объема предложения, тогда как в прошлом месяце доля таких квартир составляла 69%, подчеркнул Валерий Кузнецов.