Хорошево-Мневники лидируют по объему застройки в Москве

В районе Хорошево-Мневники на сегодняшний день строится 13 жилых комплексов общей жилой площадью более 700 тыс. кв.м, сообщает bnMAP.pro.

Согласно исследованию bnMAP.pro, район Хорошево-Мневники являются безусловным лидером по заявленному объему квартир по корпусам на экспозиции в столичном мегаполисе.

На втором месте — Некрасовка, где общая жилая площадь новостроек достигает 650 тыс. кв.м. Всего же на долю двух лидеров приходится более половины строящегося жилья из ТОП-5 самых застраиваемых столичных районов, отмечают аналитики.

Третье место рейтинга эксперты отдали району Раменки, где общая жилая площадь строящегося жилья превышает 430 тыс. кв.м.

Замыкают пятерку самых застраиваемых районов Москвы Пресненский (с общей жилой площадью новостроек почти 337 тыс. кв.м) и Южное Бутово (с площадью строящегося жилья 329 тыс. кв.м).

По словам председателя совета директоров "БЕСТ-Новострой" Ирины Доброхотовой, самый большой выбор квартир представлен в районе Хорошево-Мневники, самые доступные квартиры можно найти в Некрасовке.

Если интересует жилье более высокого уровня, то следует присмотреться к Пресненскому, единственному, кстати, району в ЦАО с более демократичными ценами на жилье благодаря большому объему предложения, подчеркнула Ирина Доброхотова.