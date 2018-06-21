Московские власти снесут около 1 тысячи боксов как минимум на восьми площадках, пишет газета "Коммерсант". Большинство владельцев получат по 150 тысяч рублей компенсации.
Как поясняют эксперты, гаражные кооперативы арендуют землю у города, договоры аренды могут быть расторгнуты, но в судах владельцы могут спорить о размерах справедливой компенсации.
Сообщается, что в декабре 2017 года принято решение "освободить земельные участки" в Измайловском проезде, 5 от 367 гаражей; на Зеленодольской улице, 30-32 от 163 боксов и на 8-й улице Соколиной горы, 18-22 от 122 гаражей.
В апреле 2018 года Градостроительая земельная комиссия (ГЗК) вынесла аналогичные решения о 67 боксах на Клинской улице и 43 гаражах на Зеленом проспекте. Всего с декабря 2017 года в мэрии решили снести более 900 гаражей для реализации программы реновации, пишет "Коммерсант".
Газета напоминает, что программа реновации утверждена столичными властями в августе 2017 года. В списке под снос значится 5171 дом (общая площадь жилья — около 16 млн кв.м) — примерно 350 тыс. квартир, в которых проживают до 1 млн человек.
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