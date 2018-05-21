Центр Москвы испытывает дефицит пентхаусов

Количество пентхаусов, предлагаемых в новостройках премиального и делюкс сегмента Центрального административного округа Москвы, за последний год сократилось на 6%. Как отмечают аналитики компании Insigma, доля этого формата в общей структуре предложения ЦАО сегодня составляет лишь 1,2%.

По итогам первого квартала 2018 года на первичном рынке премиального и люксового жилья Центрального административного округа предлагалось 64 пентхауса, из которых 39 — это квартиры, а 25 реализуются в статусе апартаментов. В общей сложности данный формат эксклюзивной недвижимости доступен в 22 жилых и апартаментных новостройках в центре Москвы, отмечают эксперты.

По данным Insigma, в последние несколько лет отмечается тенденция к сокращению доли пентхаусов в общей структуре предложения в рассматриваемой локации. Если по итогам 1 квартала 2018 года этот показатель составлял 1,2%, то год назад — 1,34%. В количественном выражении также фиксируется снижение: годом ранее покупателям были доступны 68 лотов на первичном рынке, сегодня — 64.

Больше всего пентхаусов сегодня реализуется в Пресненском и Тверском районах — по 29,7% предложения в данном сегменте. Отметку в 10% также преодолели Замоскворечье и Хамовники — 15,6% и 12,5% соответственно. При этом в Басманном, Красносельском и Мещанском районах ЦАО элитные пентхаусы не представлены, сообщает Insigma.

Средняя стоимость квадратного метра в пентхаусах премиального и делюкс сегмента сегодня составляет 1,05 млн рублей. За год цена выросла на 12%. Средняя стоимость лота зафиксирована на уровне 250 млн рублей, а диапазон цен составляет от 41 млн до 1,7 млрд рублей.