Апартаменты за год вытеснили квартиры в центре Москвы

Больше половины предложения в ЦАО приходится на апартаменты (53%), сообщает компания Est-a-Tet. В I квартале 2017 года основная часть предложения приходилась на квартиры (56%).

По данным Est-a-Tet, на рынке первичного жилья ЦАО представлено 96 проектов с общим объемом предложения более 526,9 тыс. кв.м, за год показатель снизился на 5%. Средняя цена предложения в округе составляет 567,9 тыс. руб./кв.м, что на 2% ниже показателя аналогичного периода прошлого года.

Доля премиум-класса в общем объеме предложения составляет 39%. На втором месте элитный сегмент (32%), немного отстает бизнес-класс (29%). При этом существенную долю занимают высотные жилые комплексы, отмечают эксперты.

По словам руководителя по работе с ключевыми партнерами Est-a-Tet Романа Родионцева, формат квартир представлен преимущественно сегментом элитного жилья (55%). Примерно треть предложения приходится на бизнес-класс (33%). Формат апартаментов представлен в основном премиум-классом (63%), четверть предложения относится к сегменту бизнес (25%).

Существенная доля предложения сосредоточена в Пресненском районе — 44%, в котором на реализации находятся 22 проекта. Второе место занимает район Хамовники (14,4%), где в настоящее время реализуется 20 комплексов. На третьем месте — район Замоскворечье, на который приходится 10% предложения ЦАО, здесь реализуется 10 проектов.

По данным Est-a-Tet, за год средняя цена в ЦАО демонстрирует небольшое снижение (-2%), что связано как с уменьшением доли предложений квартир, так и увеличением доли апартаментов. Формат квартир представлен в основном элитными объектами, а формат апартаментов — объектами премиум-класса, такое изменение структуры и привело к отрицательной динамике цен. Показатель бизнес-класса сегодня составляет 294 тыс. руб./кв.м, сегмент премиум — 527 тыс. руб./кв.м, элитный — 865 тыс. руб./кв.м.