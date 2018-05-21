Интеграция Московского центрального кольца (МЦК) и радиальных железных дорог завершится в следующем году. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
"Работы по интеграции МЦК ведутся на шести радиальных направлениях железной дороги. Общая степень готовности новой инфраструктуры составляет около 70%", — заявил М. Хуснуллин.
По его словам, строительство дополнительных платформ и пешеходных переходов ведется на станциях "Окружная" (Савеловского направления), "Ленинградская" (Рижского направления), "Новохохловская" (Курского направления), "Варшавская" (Павелецкого направления), "Карачарово" (Горьковского направления) и "Северянин" (Ярославского направления).
Глава стройкомплекса отметил, что также ведется проектирование интеграции Октябрьского направления железной дороги с МЦК на остановочном пункте "НАТИ". Он напомнил, что еще в прошлом году были завершены работы по интеграции платформы "Фрезер" Казанского направления с МЦК.
"В целом же интеграция МЦК с радиальными направлениями железной дороги будет завершена в следующем году, хотя часть объектов будет сдана и открыта уже в этом", — подчеркнул заммэра.
М. Хуснуллин отметил, что параллельно разрабатывается концепция улучшенного благоустройства территории, прилегающей к новым платформам и станциям. Финансирование работ ведется на паритетной основе между Правительством Москвы и ОАО "РЖД".
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин ознакомился с ходом строительства платформы "Новохохловская" Курского направления Московской железной дороги (МЖД), которая будет иметь пересадку на одноименную станцию Московского центрального кольца (МЦК).
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