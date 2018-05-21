ЧМ-2018: цена квартир рядом со стадионами доходит до 900 млн рублей

Атмосфера матчей ЧМ-2018 потребует от покупателей жилья немалых затрат. Цена самой дорогой квартиры у футбольного стадиона достигает 900 млн рублей, а самая дешевая — 4,5 млн рублей, сообщает компания "НДВ-Супермаркет недвижимости".

Как отмечают эксперты, топ стадионов открывает "РЖД Арена", где свои домашние матчи проводит футбольная команда "Локомотив". Именно здесь сосредоточены самые доступные варианты жилья для любителей футбола — рядом расположены дома, построенные в 1960-х годах, а минимальное предложение предусматривает бюджет в районе 4,5 млн рублей за "гостинку" площадью 17 кв.м на Открытом шоссе.

Сопоставимый бюджет — от 5 млн рублей за "гостинку" площадью 20 кв.м в 5-этажном доме — потребуется при выборе квартир рядом со стадионом "Динамо" — уникальным спортивным объектом, который откроется после грандиозной реконструкции ("ВТБ Арена").

Стоимость квартир рядом со Стадионом "Открытие Арена" ("Спартак") начинается от 7 млн рублей за варианты площадью от 39 кв.м.

Жилая застройка вблизи "ВЭБ Арена", домашнего стадиона футбольного клуба ЦСКА, в основном представлена современными домами — с 2000-х годов постройки, что уже повышает ценник. Самый доступный вариант — однокомнатная квартира площадью 40 кв.м на Ленинградском проспекте. Её можно приобрести за 7,4 млн руб.

Как сообщают эксперты компании "НДВ-Супермаркет недвижимости", Чемпионат мира в Москве пройдет на двух стадионах. Кроме арены "Спартак", зрелищные матчи состоятся на территории "Лужников", которые примечательны и своим месторасположением, и уникальной историей. Стоимость предложения здесь начинается от 7,9 млн рублей за однокомнатный вариант в 5-этажном доме. Наиболее дорогое предложение потребует 900 млн рублей. В этом бюджете предлагается элитная квартира площадью почти 500 кв.м. Стадион находится в непосредственной близости от дома.