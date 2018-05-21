Жители Подмосковья стали вдвое чаще покупать столичное жилье﻿

По итогам 1 квартала 2018 года доля покупок столичного жилья со 100% оплатой жителями из Подмосковья выросла почти в 2,5 раза до 47% против 19% в 1 квартале 2017 года, сообщает компания "МИЭЛЬ-Новостройки". Доля ипотечных сделок увеличилась в 1,5 раза.

По данным "МИЭЛЬ-Новостройки", еще три года назад в Московском регионе примерно 40% покупок в общей структуре сделок совершали покупатели из столицы. Доля покупок жителями Подмосковья и регионов составляли примерно по 30%. В начале 2018 года ситуация начала меняться, покупатели из области стали лидировать по количеству приобретенных квартир и апартаментов, отмечают эксперты.

По словам генерального директора компании "МИЭЛЬ-Новостройки" Натальи Шаталиной, рост доли сделок покупателями из Подмосковья связан со сдерживанием застройщиками цен на недвижимость в области и Новой Москве. На сегодняшний день именно ценовой фактор помогает поддержать интерес покупателей к объектам.

Как показывает практика, жители области чаще всего приобретают жилье в Подмосковье или Новой Москве, причем зачастую продав какую-либо другую свою недвижимость, — подчеркнула Наталья Шаталина.

По данным экспертов, покупатели из столицы хоть и уступили первое место жителям Подмосковья, но стараются сильно не отставать. Так, по итогам 1 квартала 2018 года доля покупок, совершенных московскими покупателями со 100% оплатой, снизилась до 45% (против 63% в 1 квартале 2017 года), а доля ипотечных покупок даже незначительно выросла с 36% (в 1 квартале 2017 года) до 38% (в 1 квартале 2018 года).