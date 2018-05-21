Работы на долгострое ЖК "Царицыно" начнутся 1 июня

Работы на крупнейшем жилом долгострое столицы — ЖК "Царицыно" силами городского заказчика планируется начать 1 июня. Об этом сообщил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.

"Уже с 1 июня компания "Мосотделстрой №1", на которую будут возложены функции застройщика ЖК "Царицыно", намерена выйти на стройплощадку и приступить к первоочередным работам, не дожидаясь передачи ему объекта в рамках процедуры банкротства", — сказал К. Тимофеев.

По его словам, до конца мая обращение о передаче городской компании имущества и обязательств прежнего застройщика объекта будет направлено в Министерство строительства и ЖКХ РФ. Он пояснил, что передача объекта новому застройщику — длительная процедура.

"В этой связи мэром города даны необходимые поручения об обеспечении АО "Мосотделстрой №1" финансированием. Уже определены транши на 2018-2020 годы, что позволит осуществлять непрерывное финансирование строительных работ на объекте", — сообщил К. Тимофеев.

Он напомнил, что недавно на заседании Градостроительно-земельной комиссии Москвы был утвержден проект планировки территории под строительство "Царицыно 1" и "Царицыно 2". Вместе с тем генеральный директор АО "Мосотделстрой №1" Владимир Егоров сообщил, что 25 мая компания планирует мобилизовать часть людей для подготовки строительной площадки: уборка, подготовка дорог, определение источников инженерного обеспечения.

"С 1 июня мы планируем уже приступить к работам на объекте. Для получения разрешения на строительство объекта необходимо провести полную экспертизу проектной документации, которая сейчас практически отсутствует. Поэтому оформление документации мы запараллелим с работами на объекте. Фактически доступ на стройплощадку мы получили и уже проинспектировали каждый корпус", — отметил В. Егоров.