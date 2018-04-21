Участок метро от станции "Некрасовка" до "Косино" откроется летом

Участок Кожуховской линии метро с четырьмя станциями планируется открыть для пассажиров до конца лета. Об этом сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Участок Кожуховской линии метро от станции "Некрасовка" до станции "Косино" мы планируем открыть к концу этого лета. На этом участке протяженностью восемь километров размещены четыре станции", — сказал М. Хуснуллин.

Он отметил, что на строительстве Кожуховской линии в настоящее время задействованы более 5 тысяч рабочих. По словам главы столичного стройкомплекса, работы на розовой линии метро будут продолжены, и в следующем году будет открыт еще один участок, также с четырьмя станциями, отметил М. Хуснуллин.

Сообщается, что Кожуховская линия метро пройдет от микрорайона Некрасовка через районы Косино-Ухтомский, Нижегородский, Выхино, Жулебино и Рязанский. На ней разместится восемь станций — "Нижегородская улица", "Стахановская", "Юго-Восточная", "Окская", "Косино", "Улица Дмитриевского", "Лухмановская", "Некрасовка".