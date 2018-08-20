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Источник Правда.Ру

Нижегородцам вручили «Золотой ключ-2018»

Экономика » Недвижимость

Лучшие застройщики региона стали лауреатами премии «Золотой ключ-2018» по итогам работы за 5 лет. Дипломами премии также отмечены наиболее перспективные объекты и проекты.

На торжественной церемонии награждения лауреатов премии было отмечено, что символ - «Золотой ключ» - не только как награда самым успешным строительным компаниям. Это еще и своеобразный знак качества для самых надежных и самых профессиональных застройщиков.

По словам главного редактора Newsroom24 Александра Савельева, площадка премии традиционно объединяет застройщиков, риэлторское сообщество, администрацию региона, банки, СМИ.

Президент СРО «Ассоциация Нижегородских строителей» Дмитрий Кузин подчеркнул, что награждение победителей Премии «Золотой ключ» стало ярким завершением праздничных мероприятий ко Дню Строителя.

«Мы не перестаем говорить о заслугах застройщиков. На наши плечи легла серьезная, но посильная задача - строить больше и доступнее», - сказал Дмитрий Кузин.

Выступающие на торжественной церемонии обращали внимание на то, что сейчас в регионе происходит наращивание темпов строительства жилья. 300 семей из Приокского района Нижнего Новгорода получили квартиры по программе "Жилье для российской семьи".

Страной поставлена задача к 2024 году увеличить объемы ввода в эксплуатацию жилья до 120 млн кв.м. в год. Премия «Золотой ключ» стимулирует всех участников не снижать темп  и не останавливаться на достигнутом.

Лауреатами пресии «Золотой ключ - 2018» стали «Жилстрой-НН», «Железобетонстрой №5», «СТАРТ-СТРОЙ», ГК «ВЫБОР», ГК «Экойл», «ННДК» и «Жилищный ответ».

 

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