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Покупать квартиру лучше по договору дарения - Эксперты

Экономика » Недвижимость

Разрешить многие семейные споры способен договор дарения денежных средств при покупке квартиры, считают эксперты компании Est-a-Tet.

Специалисты в области недвижимости уверены, что семейные пары должны заблаговременно позаботиться о способе покупки жилья. Бывают случаи, когда приобретенное до брака имущество может считаться совместно нажитым. В то же время, есть форма договора, по которому квартира может остаться личной собственностью одного из супругов.

Например, будучи в гражданском браке, при ведении совместного хозяйства один из супругов может решить приобрести собственное имущество в ипотеку. Причем оформить только на себя одного. В данном случае есть два способа: родители на себя оформляют недвижимость, а вот сына или дочь берут созаемщиком. Либо дают денежную сумму на покупку квартиры или помогают с первоначальным взносом.

Именно здесь довольно часто совершается большая ошибка. Дело в том, что родители не всегда оформляют договор дарения денежных средств.  А делается это для того, чтобы было обосновано подтверждение источника появления средств приобретение жилья..

Как правило, супруги считают, что имущество, приобретенное до брака остается личным и разделу не подлежит. Но, юридическая практика показывает, что один из супругов все же может доказать, что покупка квартиры до брака произошла по совместной договоренности. А деньги накопили вместе и дальше совместно выплачивали кредит.

При отсутствии подписанного договора дарения денежных средств, вторая половина вполне законно сможет претендовать на долю в приобретенной квартире.

По мнению директора офиса вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлии Дымовой, брак, это не только «союз двух сердец», но еще и имущественная связь. «Совершать крупные совместные приобретения необходимо предварительно проанализировав судебную практику по разделу имущества при расторжении брака и с холодной головой расставлять все точки над «и» заранее», - подчеркнула  Юлия Дымова.

 

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