Штаб-квартиру «Роснефти» построят на Кутузовском

Городские власти разрешили девелоперским компаниям "Капитал груп" и "Абсолют" построить жилье и штаб-квартиру "Роснефти" в Западном округе столицы, пишут «Ведомости».

Как пишет газета, объект будет располагаться на территории карандашной фабрики "Сакко и Ванцетти"( 14 га) и пивзавода "Бадаевский" между Кутузовским проспектом и набережной Тараса Шевченко. Всего будет возведено порядка 500 тысяч квадратных метров жилой и офисной недвижимости.

Сообщается, что "Капитал груп" застроит 6 гектаров территории бывшего пивзавода "Бадаевский". Из них на 1 гектаре пройдет реставрация двух исторических зданий. На 5 гектарах развернется новое строительство.

Здесь будет взведен жилой комплекс площадью 154,86 тысячи квадратных метров. Из них 89,67 тысячи квадратных метров придется на квартиры, 30 тысяч - на ФОК, 6,15 тысячи - общественная застройка, остальное - подземный паркинг.

В одном из исторических зданий будет воссоздана пивоварня, в другом откроются фермерский рынок. Жилой комплекс будет "парить" на колоннах высотой 35 метров. Помимо этого на набережной обустроят в общедоступный парк.

Стройка рассчитана на пять лет. Продажи начнутся в следующем году. Два участка в квартале принадлежат госкомпании "Роснефть" (5 гектаров на территории карандашной фабрики) и группе "Абсолют" (3,6 гектара между пивзаводом и карандашной фабрикой).