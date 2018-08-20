Аренда загородной "элитки" набирает обороты

За год на рынке загородной аренды столичного региона было сдано 33 дома в бюджете от $10 тыс. в месяц.

Эксперты PENNY LANE REALTY отмечают рост спроса на элитные коттеджи в сравнении с прошлым годом, когда было сдано всего загородных 23 дома.

По Рублево-Успенское шоссе было сдано 14 домов. Причем самая высокая арендная ставка достигала $64 тыс. в месяц.

По Новой Риге было сдано 11 домов. Лидером этого направления стал особняк с арендной ставкой $55 тыс. в месяц.

В самом столичном мегаполисе было сдано два дома. В настоящее время отмечается увеличение бюджета арендаторов. В прошлом году самая высокая арендная ставка сданного в аренду дома составила 50 тыс. долларов, а в 2016 и 2015 годах самые высокие бюджеты были по 30 тыс. долларов.

Как писала «Правда.Ру», впервые за 2 года отмечена существенная активизация данного сегмента.

Средняя стоимость аренды коттеджа за год увеличилась со 100 тыс. рублей до 130 тыс. рублей в месяц, дачи - с 36,6 тыс. рублей до 51,1 тыс. рублей, отмечают аналитики.

Порядка 35% от общего числа нанимателей в течение лета интересовали коттеджи площадью до 100 кв.м; 25% - таунхаусы.

Средняя удаленность экспонируемых объектов от Московской кольцевой автодороги сегодня равна 30 км против 21 км год назад. Наиболее значимая доля предложения распределена в радиусе до 15 км от МКАД - 34% домов; меньше всего лотов для найма - 7% - находится на расстоянии от 40 до 60 км от Московской кольцевой автодороги.

Как отмечают эксперты, среди частых запросов - ухоженная придомовая территория с плодовыми деревьями и обустроенной зоной отдыха, ландшафтным дизайном, с баней и бассейном, отмечают эксперты.