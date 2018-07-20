Eровень спроса на рынке складской и индустриальной недвижимости Московской области за полгода достиг двухлетнего максимума, сообщает компания CBRE.
Как отмечают эксперты, общая площадь закрытых сделок за 1 полугодие 2018 г. составила 684 тыс. кв.м,что на 38,7% превышает показатель 1 полугодия 2017 г.
По мнению аналитиков, такая динамика обусловлена как отложенным спросом, так и текущей потребностью рынка в новых площадях. При этом на рынке присутствует стабильный спрос на проекты built-to-suit — 17% общего объема сделок.
Основная активность в первом полугодии исходила от дистрибьюторских компаний и ритейлеров. В структуре спроса по товарным группам превалировали товары повседневного спроса, продукты питания и алкогольная продукция.
В то же время на рынке отмечаются низкие объемы нового строительства. По данным CBRE, во II квартале 2018 г. было введено в эксплуатацию 134 тыс. кв.м. Полугодовой показатель строительства составляет только 67% от нового ввода 1 полугодия 2017 г.
По словам старшего директора отдела индустриальной и складской недвижимости CBRE Антона Алябьева, в первом полугодии 2018 г. на рынке складской недвижимости Московской области был виден рекордный за два года объем спроса.
"В основном это сделки долгосрочной аренды с российскими компаниями, расширяющими складские мощности", — подчеркнул Антон Алябьев.
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