Аренда жилья в Подмосковье начинается от 15 тыс. рублей

Минимальная стоимость арендного жилья в Подмосковье составляет 15 тысяч рублей в месяц, минимальная стоимость в Москве — 20 тысяч рублей, говорится в сообщении компании "МИЭЛЬ-Аренда".

Как отмечают эксперты, самый бюджетный вариант в Московской области предлагается в аренду за 15 тыс. рублей в месяц. Это однокомнатная квартира в новостройке в городе Фрязино общей площадью 32 кв.м.

На втором месте среди самых недорогих подмосковных вариантов — однокомнатная квартира за 17 тыс. рублей в месяц площадью 41 кв.м с кухней 10 кв.м на 9 этаже нового 14-этажного дома в городе Балашиха.

На третьем месте — двухкомнатная квартира стоимостью найма 18 тыс. рублей в месяц в поселке Акулово на втором этаже 5-этажного дома общей площадью 43 кв. м и кухней 6 кв.м.

По данным компании "МИЭЛЬ-Аренда", самая недорогая квартира в Москве предлагается за 20 тыс. рублей в месяц. Это однокомнатная квартира в 10 минутах транспортом от ст.м. "Полежаевская". Общая площадь: 32 кв.м, кухня: 6 кв.м.

На втором месте — однокомнатная квартира за 23 тыс. рублей в месяц, в 10 минутах транспортом от станции метро "Царицино" общей площадью — 40 кв.м.

Замыкают тройку самых доступных предложений московского рынка аренды варианты по цене 25 тыс. рублей в месяц. За эти деньги можно арендовать однокомнатные квартиры, площадью порядка 32 кв.м в пешей доступности от конечных станций метро.

По словам директора компании "МИЭЛЬ-Аренда" Марии Жуковой, спрос на самые доступные по цене квартиры стоимостью до 25 тыс. рублей в месяц составляет менее 15%.

"При этом их предложение не превышает 5%, поэтому в этом ценовом диапазоне — максимальный разрыв между спросом и предложением", — подчеркнула Мария Жукова.