Столичные застройщики-нарушители оштрафованы на сумму свыше 25 млн рублей за полгода, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.
По словам главы ведомства Константина Тимофеева, в период с января по июнь 2018 года Комитет вынес 371 постановление о наложении административных штрафов в отношении организаций-застройщиков. Из них — 77 в виде предупреждений и 294 — в виде штрафов на общую сумму 25 710 000 рублей.
Также Константин Тимофеев пояснил, что если компании-застройщики и их руководители, ранее привлеченные постановлениями Комитета к административной ответственности в виде штрафов, не оплатили их в установленный срок, Москомстройинвест обращается в Федеральную службу судебных приставов для их последующего взыскания в принудительном порядке.
"За прошедшие шесть месяцев текущего года в Службу судебных приставов было сдано 178 постановлений для принудительного взыскания штрафов на общую сумму 16 800 000 рублей", — отметил Председатель Комитета.
Сообщается, что на сегодняшний день в столице с привлечением средств граждан строится 520 объектов.
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